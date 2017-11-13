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Metroda şüpheli çanta alarmı: Seferler durdu

Atatürk Havalimanı Metro durağı girişinde bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Polis önlem alarak çantayla ilgili çalışma başlatırken metro seferleri durduruldu

Metroda şüpheli çanta alarmı: Seferler durdu

Atatürk Havalimanı Metro durağı girişinde bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Polis önlem alarak çantayla ilgili çalışma başlatırken metro seferleri durduruldu

13 Kasım 2017 Pazartesi 20:06
Metroda şüpheli çanta alarmı: Seferler durdu
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ATATÜRK Havalimanı Metro durağı girişinde bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirirken metro seferlerine kısa süreliğine ara verildi. Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı’nda hareketli anlar yaşandı. Metro girişinde bulunan sahipsiz bir çanta nedeniyle polis olay bölgesinde geniş güvenlik önlemi aldı.

AHL metroda şüpheli çanta alarmı: Seferler durdu

Yolcuların metroya girişlerine izin verilmezken, olay yerine bomba imha uzmanı geldi. Polis şüpheli çantayı fünye ile patlatırken daha sonra metro seferleri normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı Metro DurağıMetro
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