ATATÜRK Havalimanı Metro durağı girişinde bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirirken metro seferlerine kısa süreliğine ara verildi. Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı’nda hareketli anlar yaşandı. Metro girişinde bulunan sahipsiz bir çanta nedeniyle polis olay bölgesinde geniş güvenlik önlemi aldı.
AHL metroda şüpheli çanta alarmı: Seferler durdu
Yolcuların metroya girişlerine izin verilmezken, olay yerine bomba imha uzmanı geldi. Polis şüpheli çantayı fünye ile patlatırken daha sonra metro seferleri normale döndü.
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