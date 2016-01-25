Metroda kaçak sigarayla yakalandı

25 Ocak 2016 Pazartesi 11:20
CUMALIKIZIK İstasyonu’na akşam saatlerinde elinde bir bavulla giren Suriye uyruklu bir kişinin hareketlerinden şüphelenen güvenlik görevlisi Kemal Turhan, dedektörle arama yaptı. Yapılan aramada, bavul içinde 80 karton kaçak sigara ile kaçak mallar bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis zanlıyı gözaltına alırken, el konulan kaçak sigara ve mallar ise Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Burulaş Genel Müdürü Levent Fidansoy ve Osmangazi İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Akan, güvenlik görevlisini ödüllendirdi.
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:51