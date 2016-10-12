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Metrobüsteki şemsiyeli saldırgan konuştu

İstanbul'da metrobüs şoförüne seyir halindeyken elindeki şemsiyesi ile vurarak metrobüsün yoldan çıkmasına ve büyük bir kazaya sebep olan muhasebeci, yaşananları anlattı

Metrobüsteki şemsiyeli saldırgan konuştu

İstanbul'da metrobüs şoförüne seyir halindeyken elindeki şemsiyesi ile vurarak metrobüsün yoldan çıkmasına ve büyük bir kazaya sebep olan muhasebeci, yaşananları anlattı

12 Ekim 2016 Çarşamba 10:15
Metrobüsteki şemsiyeli saldırgan konuştu
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İSTANBUL Acıbadem'de 23 Eylül'de araç içinde tartıştığı metrobüs şoförü Recai Türkoğlu'na, seyir halindeyken elindeki şemsiyeyle vurarak metrobüsün yoldan çıkmasına ve 11 kişinin yaralanmasına neden olan muhasebeci Murat A., cezaevinden haber gönderdi. 
"EVET SUÇLUYUM AMA TEK BAŞIMA DEĞİL" 
Habertürk Gazetesi'nden Hüseyin Şentürk'ün haberine göre, Murat A.'nın kardeşi Ali A., kardeşinin olayı şöyle anlattığını söyledi: 
"Evet suçluyum ama tek başıma değil. Hatta daha fazlası şoförde. Her şey durakta bekleyen bir kadına durmadığı için başladı. Şoförü durması için ikaz ettim.Yolcular da müdahale etti. 
"ANNEME KÜFÜR ETTİ" 
Ön tarafa gidip 'Kapıyı neden açmıyorsun?' diye sordum. Ayağa kalkıp beni eliyle itekledi, 'Kahraman eşekler, istediğimi alıp istediğimi almam' diye bağırdı, anneme küfretti. 
"ARACIN DİREKSİYONUNU BİLEREK BIRAKTI" 
Elimdeki şemsiyeyle şoförün bulunduğu kabin demirine vurdum. Bence bilerek aracın direksiyonunu bıraktı. 
"CEZAEVİNDE BANA ZORLA TUVALET TEMİZLETTİRİYORLAR" 
Halkın gözünde şemsiyeli maganda oldum. Cezaevinde bana zorla tuvalet temizliği yaptırıyorlar."
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Metrobüsteki şemsiyeli Saldırgan KonuştuHüseyin ŞentürkRecai Türkoğlu
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