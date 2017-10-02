Metrobüs durağında insan seli! Çıkabilmek için dakikalarca beklediler

SABAH ulaşım için metrobüsü tercih eden vatandaşlar, Yenibosna üst geçitte izdihama neden oldu. Vatandaşlar, metrobüse ulaşmak ve duraktan çıkmak için dakikalarca beklerken, oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı.
DAKİKALARCA ÜST GEÇİTTE BEKLEDİLER
İstanbul'da sabahın erken saatlerinde ulaşım için metrobüsü kullanan vatandaşlar, Yenibosna üst geçitte yoğunluğa neden oldu. İşlerine yetişmeye çalışan vatandaşlar, metrobüse ulaşmak için dakikalarca üst geçitte beklemek zorunda kaldı.
DURAKTAN ÇIKABİLMEK İÇİN YOĞUN ÇABA SARF ETTİLER
Yenibosna Durağında inen yolcular ise duraktan çıkabilmek için yoğun çaba sarf etti. Vatandaşların oluşturduğu insan seli, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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