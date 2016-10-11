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Metro Turizm'in sahibi yargılanacak

Beyoğlu'nda 1996'da Kuvvet Köseoğlu'nun öldürülmesi olayında cinayeti azmettirdiği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan ve bu cezası Yargıtay 1. Dairesi tarafından 2014 yılında kesinleşen Metro Holding'in sahibi Galip Öztürk'ün, yeniden yargılanma talebi kabul edildi

Metro Turizm'in sahibi yargılanacak

Beyoğlu'nda 1996'da Kuvvet Köseoğlu'nun öldürülmesi olayında cinayeti azmettirdiği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan ve bu cezası Yargıtay 1. Dairesi tarafından 2014 yılında kesinleşen Metro Holding'in sahibi Galip Öztürk'ün, yeniden yargılanma talebi kabul edildi

11 Ekim 2016 Salı 20:40
Metro Turizm'in sahibi yargılanacak
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GALİP Öztürk, avukatları aracılığıyla Eylül ayında, müebbet hapis cezasını veren İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak yeniden yargılanma talebinde bulundu. 

"FETÖ, KURMACA DELİLLERLE MAHKUM ETTİ"

Avukatlar dilekçede, "Galip Öztürk'ün FETÖ/PDY terör örgütüne daha önce verdiği desteği çekmesi üzerine, bu terör örgütünün emniyet ve yargı içinde bulunan mensupları tarafından düzenlenen kurmaca delillerle mahkum edildiğini" ileri sürdü. Mahkemeye bazı deliller sunuldu.

19. AĞIR CEZA TALEBİ REDDETTİ 20'YE GÖNDERDİ..

Talebi değerlendiren 19. Ağır Ceza Mahkemesi, "Talep hakkında karar verilmesine yer olmadığına" karar vererek, talebi bir üst mahkeme olan İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

20. AĞIR CEZA MAHKEMESİ, ÖZTÜRK'ÜN YENİDEN YARGILANMASINA KARAR VERDİ

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, avukatların talebini kabul etti. Yeni delillerin ortaya konulmasını gerekçe gösteren mahkeme, infazın durdurularak yargılamanın yenilenmesine karar verdi. Cinayeti azmettirmek suçundan çarptırıldığı müebbet hapis cezası iki yıl önce kesinleşen Galip Öztürk, yurtdışına çıkmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Metro HoldingGalip ÖztürkKuvvet Köseoğlu
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