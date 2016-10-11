Metro Turizm'in sahibi yargılanacak

"FETÖ, KURMACA DELİLLERLE MAHKUM ETTİ"
Avukatlar dilekçede, "Galip Öztürk'ün FETÖ/PDY terör örgütüne daha önce verdiği desteği çekmesi üzerine, bu terör örgütünün emniyet ve yargı içinde bulunan mensupları tarafından düzenlenen kurmaca delillerle mahkum edildiğini" ileri sürdü. Mahkemeye bazı deliller sunuldu.
19. AĞIR CEZA TALEBİ REDDETTİ 20'YE GÖNDERDİ..
Talebi değerlendiren 19. Ağır Ceza Mahkemesi, "Talep hakkında karar verilmesine yer olmadığına" karar vererek, talebi bir üst mahkeme olan İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
20. AĞIR CEZA MAHKEMESİ, ÖZTÜRK'ÜN YENİDEN YARGILANMASINA KARAR VERDİ
İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, avukatların talebini kabul etti. Yeni delillerin ortaya konulmasını gerekçe gösteren mahkeme, infazın durdurularak yargılamanın yenilenmesine karar verdi. Cinayeti azmettirmek suçundan çarptırıldığı müebbet hapis cezası iki yıl önce kesinleşen Galip Öztürk, yurtdışına çıkmıştı.
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