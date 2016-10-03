Metro istasyonunda panik

Genç kadının intihar mı etmek istediği yoksa raylara mı düştüğünün belirlenmesi için metronun güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yaşanan olay sebebiyle Şişhane Metro İstasyonu’nun girişleri kapatılırken, yaralı kadına müdahale esnasında içeride bulunan yolcular dışarıya çıkarıldı. Müdahale esnasında metro seferleri sadece Hacıosman ile Taksim arasında yapıldı. Vatandaşlar ise yaşananları meraklı gözlerle izledi.
Metro seferleri ekiplerin incelemelerini tamamlamasının ardından normale döndü. Polis, olayla ilgili soruşturması başlattı.
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