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Meteorolojiden yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre İstanbul'da kentin doğu kesimlerinde hafif sağanak yağış bekleniyor

Meteorolojiden yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre İstanbul'da kentin doğu kesimlerinde hafif sağanak yağış bekleniyor

10 Kasım 2017 Cuma 15:34
Meteorolojiden yağış uyarısı yapıldı
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YAPILAN son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul'un doğu kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Kastamonu, Rize ve Artvin ile gece saatlerinden sonra Samsun çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle hafif sağanak yağış, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, zamanla Marmara ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BAZI İLLERDEKİ HAVA SICAKLIKLARI 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı 17
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20
Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 23
Bursa: Parçalı bulutlu 17
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 18
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 17
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 11
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18

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