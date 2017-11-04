Meteoroloji uyardı! Sabah saatlerine dikkat

GENEL Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, karaman çevresinde beklenen sağanağın yarın Sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak il genelinde kuvvetli, Ermenek, Başyayla ve Sarıveliler ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Açıklamada, ani sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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