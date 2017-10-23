Meteoroloji'den yağmur uyarısı: Gelecek haftaya dikkat!

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasında, 23 Ekim Pazartesi gece ve 24 Ekim Salı günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

23 Ekim Pazartesi gece ve 24 Ekim Salı günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların Marmara’nın batısı, kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın da yurdumuzun batı ve iç bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 Km/sa) olarak eseceği bekleniyor.

25 Ekim Çarşamba günü yağışlı sistemin Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’de etkili olmaya devam edeceği ve yağışların Batı Akdeniz ile Marmara’nın kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIK 6-8 DERECE DÜŞECEK

Yağışlı sistemin 26.10.2017 Perşembe günü Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz’de, 27.10.2017 Cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda etkili olduktan sonra yurdumuzu terk edeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yarın önemli bir değişiklik göstermeyeceği, Salı günü yağışlı sistem ile birlikte batı bölgelerde, Çarşamba günü iç, Perşembe günü Kuzeydoğu kesimlerde 4-8 derece azalacağı, ancak Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında Salı ve Çarşamba günleri güneyli rüzgarın etkisiyle 6-8 derece artacağı tahmin ediliyor.