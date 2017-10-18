Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

SABAH ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ve doğusu, İç Ege, Göller Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Tekirdağ, Malatya, Erzurum ve Batman çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğuda ise mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23
İzmir: Az bulutlu ve açık 29
Bursa: Parçalı ve az bulutlu (Sabah ve gece saatlerinde pus hadisesi bekleniyor) 27
Adana: Az bulutlu ve açık 31
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21
Trabzon: Parçalı bulutlu 20
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu (Sabah ve gece saatlerinde pus hadisesi bekleniyor) 14
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25
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