Meslekten ihraç edilen polis yol kontrolünde yakalandı

BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin huzur uygulamaları devam ediyor. Çeşitli terör ve asayiş olaylarını önlemek için harekete geçen ekipler, 17 ilçede 64 ayrı noktada huzur uygulaması yaptı. 3 bin 307 şahıs ile 730 aracın sorgusu yapıldı. Mustafakemalpaşa ilçesindeki kontrollerde KHK ile polislikten ihraç edilen ve Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesi tarafından araması bulunan F.A. ve aranması bulunan 17 kişi yakalandı. Ayrıca 53 iş yeri kontrol edilirken, 26 araca trafik cezası kesildi, 13 araç ise trafikten men edildi.