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Mesanesinden binden fazla taş çıktı

Ordu'da karnındaki ağrı nedeniyle hastaneye giden hastanın mesanesinden çıkarılan binin üzerinde taş, doktorları şaşırttı

Mesanesinden binden fazla taş çıktı

Ordu'da karnındaki ağrı nedeniyle hastaneye giden hastanın mesanesinden çıkarılan binin üzerinde taş, doktorları şaşırttı

20 Aralık 2016 Salı 13:32
Mesanesinden binden fazla taş çıktı
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ÜNYE ilçesinde yaşayan ve bir süredir karın ağrısı şikayeti bulunan  Ahmet Aşçı (60), ağrısının şiddetlenmesi üzerine Ordu Devlet Hastanesine  başvurdu. 
Üroloji servisinde tedavi altına alınan Aşçı'nın mesane bölgesinde taş  olduğunun tespit edilmesi üzerine doktorlar hastanın ameliyat edilmesine karar  verdi. 
Yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından Aşçı'nın mesanesindeki  taşlar temizlendi. Hastanın mesanesinden binin üzerinde taş çıkartıldı. 
"Çıkarılan taş binin üzerinde" 
Ordu Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Mustafa Münir Tercan,  gazetecilere yaptığı açıklamada, oldukça şaşkın olduğunu belirterek "Ben bu kadar  yıldır ameliyat yapıyorum ama bu kadar taşı bir hastanın mesanesinden ilk defa  çıkardım. Çıkarılan taş binin üzerinde. Bu kadar sayıda taşı biz de hiç  görmemiştik. Bizim için de sürpriz oldu. Açıkçası biz de çok şaşkınız." dedi. 
Taşların irili ufaklı olduğunu, adeta ırmak çakılını andırdığını  aktaran Tercan, hastanın sağlığına kavuşmaya başladığını, taşlarından kurtulduğu  için kendisini çok iyi hissettiğini anlattı.  
Üroloji Uzmanı Mustafa Gökhan Köse ise bir hekim olarak ilk defa bir  ameliyatı şaşkın halde tamamladığına işaret ederek "Daha önce hiçbir hastada  böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Bizim için de çok büyük sürpriz oldu." diye  konuştu. 
Tedavisi devam eden Ahmet Aşçı ise kendisinden bu kadar fazla taş  çıkmasını tahmin etmediğini söyledi. 
Şu anda sağlık durumumun gayet iyi olduğunu dile getiren Aşçı,  "Doktorlarımızdan Allah razı olsun. Onların sayesinde eski sağlığıma  kavuşacağım." ifadesini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
OrduünyeAhmet AşçıOrdu Devlet Hastanesi
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