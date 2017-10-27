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Merve Kavakçı, Kuala Lumpur Büyükelçisi olamadı

Bakanlar Kurulu kararnamesiyle gerçekleştirilen büyükelçi atamalarında Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atanması beklenen Merve Kavakçı'nın ismi yer almadı

Merve Kavakçı, Kuala Lumpur Büyükelçisi olamadı

Bakanlar Kurulu kararnamesiyle gerçekleştirilen büyükelçi atamalarında Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atanması beklenen Merve Kavakçı'nın ismi yer almadı

27 Ekim 2017 Cuma 13:56
Merve Kavakçı, Kuala Lumpur Büyükelçisi olamadı
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BAZI büyükelçilerin merkeze alınması ve kimi büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar, dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Listede, Temmuzda hazırlanan taslakta  Kuala Lumpur ( Malezya) Büyükelçisi olarak adı geçen  Merve Kavakçı'nın ismi yer almadı.

İSMİ KARARNAMEDE YER ALMADI

Bakanlar Kurulunun kararnamesiyle 17 büyükelçi merkeze alınırken 21 ülkeye büyükelçi atandı. Temmuzda hazırlanan Dışişleri Bakanlığının büyükelçiler atama taslağında  Kuala Lumpur ( Malezya) Büyükelçisi olarak yer alan  Merve Kavakçı'nın isminin kararnamede yer almaması dikkat çekti.

BAKAN KAYA'NIN ABLASI ATANDI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  Fatma Betül Sayan Kaya'nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak ise Dışişleri bürokrasisi dışından  Kuveyt'e büyükelçi olarak atandı.

TOKYO BÜYÜKELÇİSİ MURAT MERCAN OLDU

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Murat Mercan  Tokyo'ya büyükelçi olarak atandı.

PEKİN'E BAKANLIK DIŞINDAN ATAMA

Şanlıurfa eski milletvekili ve  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlığı görevinde bulunan  Abdulkadir Emin Önen de, bakanlık dışından büyükelçi atandı. Önen'in  Türkiye'nin  Çin Halk Cumhuriyeti ( Pekin) gibi önemli bir büyükelçiliğe atanması dikkat çekti.

İşte atananlar:

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Anahtar Kelimeler:
Merve KavakçıKuala Lumpur Büyükelçisi
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