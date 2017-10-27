Merve Kavakçı, Kuala Lumpur Büyükelçisi olamadı

BAZI büyükelçilerin merkeze alınması ve kimi büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar, dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Listede, Temmuzda hazırlanan taslakta Kuala Lumpur ( Malezya) Büyükelçisi olarak adı geçen Merve Kavakçı'nın ismi yer almadı.
İSMİ KARARNAMEDE YER ALMADI
Bakanlar Kurulunun kararnamesiyle 17 büyükelçi merkeze alınırken 21 ülkeye büyükelçi atandı. Temmuzda hazırlanan Dışişleri Bakanlığının büyükelçiler atama taslağında Kuala Lumpur ( Malezya) Büyükelçisi olarak yer alan Merve Kavakçı'nın isminin kararnamede yer almaması dikkat çekti.
BAKAN KAYA'NIN ABLASI ATANDI
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak ise Dışişleri bürokrasisi dışından Kuveyt'e büyükelçi olarak atandı.
TOKYO BÜYÜKELÇİSİ MURAT MERCAN OLDU
AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Murat Mercan Tokyo'ya büyükelçi olarak atandı.
PEKİN'E BAKANLIK DIŞINDAN ATAMA
Şanlıurfa eski milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlığı görevinde bulunan Abdulkadir Emin Önen de, bakanlık dışından büyükelçi atandı. Önen'in Türkiye'nin Çin Halk Cumhuriyeti ( Pekin) gibi önemli bir büyükelçiliğe atanması dikkat çekti.
İşte atananlar:
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