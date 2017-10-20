Merkez yeni sistemini erişime açtı! 25 bin dökümana ulaşılacak

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB), yeni "Elektronik Veri Dağıtım Sistemi"ni (EVDS) kullanıcıların hizmetine sundu. Ekonomiye ışık tutan 16 konu başlığının yer aldığı EVDS'de kullanıcılar 315 veri grubuna ve toplam 25 bin 153 zaman serisine erişebilecek. EVDS, kişiselleştirilebilen, saklanabilen ve paylaşılabilen dinamik rapor sayfalarıyla kullanıcılara etkileşimli bir veri platformu sunuyor.
GÖRME VE DUYMA ENGELLİLER İÇİN DE DÖKÜMANLAR VAR
Görme ve duyma engelli kişilere özel yardım dokümanlarına da yer verilen sistemin kullanıcı dostu sayfa tasarımıyla verilere erişimi kolaylaştırması bekleniyor. Sistem "evds2.tcmb.gov.tr" adresinden hizmet veriyor.
MERKEZİN GÜNCESİ ADIYLA BLOG AÇMIŞTI
TCMB, geçen yıl aralık ayında çalışanlarının görüşlerini kamuoyuyla paylaşabilmeleri, tartışmaya açabilmeleri ve ekonomi gündemine zamanlı katkıda bulunabilmeleri amacıyla "Merkezin Güncesi" adıyla bir blog sayfası oluşturmuştu.
Bu yılın başından itibaren sosyal medya hesaplarından yaptığı infografik ve video paylaşımlarıyla dikkati çeken Banka, teknoloji ve sosyal etkileşimi ön plana alan uygulamalarının bir diğer örneği olarak da EVDS sistemini yeniledi.
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