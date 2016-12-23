Merdiven altı imalathaneye baskın

23 Aralık 2016 Cuma 11:13
VATANDAŞLARIN sağlığını korumak adına gıda üretimi yapan imalathanelere denetimlerini sürdüren Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi’nde merdiven altı gıda imalathanesine baskın yaptı. Yufka üretimi yaptığı tespit edilen işyeri zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Yapılan incelemelerde işyerinin ruhsatının olmadığı ve hijyenik şartlarda üretim yapmadığı tespit edildi. Yasal işlem uygulanan işyeri, zabıta ekipleri tarafından mühürledi.
Osmangazi Belediyesi, vatandaşların sağlığıyla oynanmaması adına gıda üretimi yapan imalathanelere takip ve denetimlerini aralıksız şekilde sürdürecek.
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