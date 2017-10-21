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'Melih Gökçek istifa edecek!'

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in yönettiği Beyaz TV ekranlarında program yapan Tahir Sarıkaya, Melih Gökçek'in istifasını vereceğini açıkladı. Sarıkaya, 'Önümüzdeki günlerde Melih Gökçek de tabii istifasını verecek sevgili seyirciler, direndiği yok' ifadelerini

'Melih Gökçek istifa edecek!'

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in yönettiği Beyaz TV ekranlarında program yapan Tahir Sarıkaya, Melih Gökçek'in istifasını vereceğini açıkladı. Sarıkaya, 'Önümüzdeki günlerde Melih Gökçek de tabii istifasını verecek sevgili seyirciler, direndiği yok' ifadelerini

21 Ekim 2017 Cumartesi 21:12
'Melih Gökçek istifa edecek!'
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MELİH Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in yönettiği Beyaz TV ekranlarında program yapan Tahir Sarıkaya, Melih Gökçek'in direnmediğini, önümüzdeki günlerde istifasını vereceğini söyledi.

'HEPSİNE GÜLÜP GEÇİYOR'

Beyaz TV’de program yapan Tahir Sarıkaya, "10 gündür Melih Gökçek hiçbir yere çıkmıyor. 10 gündür Melih Gökçek'le ilgili CHP'li dediler, CHP'ye geçiyor dediler. Meral Akşener'e geçiyor dediler, 10 gündür... Dün kendisiyle telefonda konuştum, hepsine gülüp geçiyor. Önümüzdeki günlerde Melih Gökçek de tabii istifasını verecek sevgili seyirciler, direndiği yok" dedi.

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Son Güncelleme: 21.10.2017 21:32
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melih gökçek istifa edecek 039
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