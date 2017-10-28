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Melih Gökçek'in istifası öncesi Ankara'da protesto

Bugün istifa edeceğini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i Büyükşehir Belediyesi önünde protesto etmek isteyen Halk Evleri üyesi bir gruba polis izin vermedi

Melih Gökçek'in istifası öncesi Ankara'da protesto

Bugün istifa edeceğini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i Büyükşehir Belediyesi önünde protesto etmek isteyen Halk Evleri üyesi bir gruba polis izin vermedi

28 Ekim 2017 Cumartesi 11:59
Melih Gökçek'in istifası öncesi Ankara'da protesto
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10 kişilik bir grup ellerinde “İstifa yetmez hesap ver Gökçek, Yalancı talancı cinsiyetçi Gökçek” yazılı döviz ve pankart açtı. Grup üyeleri belediye önünde açıklama yapmak isteyince polis grubu uzaklaştırdı.

Polisle eylemciler arasında kısa süreli tartışma da yaşandı. Polisin uzaklaştırması üzerine grup halk otobüsüne binerek belediye önünden ayrıldı.

Melih Gökçekin istifası öncesi Ankarada protestoMelih Gökçek bugün saat 14.00’te olağanüstü meclis toplantısında istifasını sunacak.


 

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Anahtar Kelimeler:
Melih GökçekAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı
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