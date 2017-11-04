Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
158.807
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0836
EURO
4.4971
WhatsApp mesajlarını silseniz de o izler kalıyor
Mesajlarını silseniz de o izler...
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Sigara içenler günde 1 bardak içmeli!
Sigara içenlere ilaç gibi!
banner468

Mehmetçiğin hassasiyeti: Göğsünü açma, atletini hafif kaldır

Tunceli'de yaralı olarak teslim olan kadın teröriste, ilk müdahaleyi Mehmetçik yaptı. Askerin patlayıcı taraması yaparken gösterdiği hassasiyet dikkat çekti: Göğsünü açma, atletini hafif kaldır

Mehmetçiğin hassasiyeti: Göğsünü açma, atletini hafif kaldır

Tunceli'de yaralı olarak teslim olan kadın teröriste, ilk müdahaleyi Mehmetçik yaptı. Askerin patlayıcı taraması yaparken gösterdiği hassasiyet dikkat çekti: Göğsünü açma, atletini hafif kaldır

04 Kasım 2017 Cumartesi 14:48
Mehmetçiğin hassasiyeti: Göğsünü açma, atletini hafif kaldır
banner404

HAİNLER Mehmetçik'e pusu kurup şehit ederken, kahraman Türk askeri teslim olan teröristlere olan yaklaşımıyla, ne kadar vicdanlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Terör örgütün militanlarını korkutmak için söylediği "Teslim olursanız sizi öldürürler, işkence ederler." yalanı da ayyuka çıkmış oldu.  Tunceli'nin Pülümür ile Nazimiye ilçeleri kırsalında önceki gün 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralı olarak teslim olan ve adının 'Sema' olduğu belirtilen kadın teröriste, çatışma bölgesinde ilk müdahale Mehmetçik tarafından yapıldı.

TESLİM ANI CEP KAMERASINDA

Ayağına aldığı kurşunla yaralanan kadın terörist, ilk tıbbi müdahalenin ardından bölgeye sevk edilen ambulansla  Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı kadın PKK'lının teslim olması ve askerlerin yaptığı ilk yardım cep telefonu ile görüntülendi.


"AYAĞIM ÇIPLAK" DEYİNCE KOMUTAN TALİMAT VERDİ

Güvenlik güçleri, kadın PKK'lının üzerinde herhangi bir patlayıcı olup olmadığını tespit ettikten sonra diyaloga geçti. PKK'lı kadının askerlere, "Bir ayağım çıplak, ayakkabım düştü" demesi üzerine, komutan, askerlere talimat vererek dereye düşen ayakkabının getirilmesini istedi.

PATLAYICI KONTROLÜ YAPILDI: GÖĞSÜNÜ AÇMA ATLETİNİ HAFİF KALDIR

Patlayıcı kontrolü yaparken askerlerin hassasiyeti gözlerden kaçmadı. Askerin, teröriste "Göğsünü açma, atletini hafif kaldır" demesi dikkat çekti. Üzerinde herhangi bir patlayıcı olmadığı anlaşılan kadın PKK'lıya, ayağına aldığı kurşun yarasına, ilk müdahale çatışma bölgesindeki askerler tarafından yapıldı.

ASKER YİYECEK VE İÇECEK VERDİ

Kadın PKK'lının teslim olması ve ona yapılan ilk müdahale anını gösteren görüntülerde, aç kaldığı için bitkin olduğu görülen kadın PKK'lıya askerler tarafından yiyecek verildiği, elindeki çikolata ve bisküvileri yiyen kadın PKK'lı için bir başka asker de arkadaşlarına su vermelerini söylüyor. Yaralanma nedeniyle acı çeken kadın PKK'lıya bir asker sakinleşmesi için ağrı kesici verirken, başka bir asker de kadın PKK'lının ayağındaki kurşun yarasına ilk müdahaleyi yapıyor. Askerler tarafından çatışma bölgesinde ilk tedavisi yapılan kadın PKK'lı, daha sonra bölgeye gönderilen ambulansla,  Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TunceliGüncel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seyir halindeki aracı taradılar: 1 ölü 5 yaralı
Seyir halindeki aracı taradılar: 1 ölü 5 yaralı
Hakkari'den acı haber! Yüzbaşı, şehit cenazesinden dönerken şehit oldu
Hakkari'den acı haber! Yüzbaşı, şehit cenazesinden dönerken şehit oldu
Ege'de nefes kesen kovalamaca: 305 göçmen yakalandı
Ege'de nefes kesen kovalamaca: 305 göçmen yakalandı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim