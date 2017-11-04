Mehmetçiğin hassasiyeti: Göğsünü açma, atletini hafif kaldır

HAİNLER Mehmetçik'e pusu kurup şehit ederken, kahraman Türk askeri teslim olan teröristlere olan yaklaşımıyla, ne kadar vicdanlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Terör örgütün militanlarını korkutmak için söylediği "Teslim olursanız sizi öldürürler, işkence ederler." yalanı da ayyuka çıkmış oldu. Tunceli'nin Pülümür ile Nazimiye ilçeleri kırsalında önceki gün 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralı olarak teslim olan ve adının 'Sema' olduğu belirtilen kadın teröriste, çatışma bölgesinde ilk müdahale Mehmetçik tarafından yapıldı.

TESLİM ANI CEP KAMERASINDA

Ayağına aldığı kurşunla yaralanan kadın terörist, ilk tıbbi müdahalenin ardından bölgeye sevk edilen ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı kadın PKK'lının teslim olması ve askerlerin yaptığı ilk yardım cep telefonu ile görüntülendi.



"AYAĞIM ÇIPLAK" DEYİNCE KOMUTAN TALİMAT VERDİ

Güvenlik güçleri, kadın PKK'lının üzerinde herhangi bir patlayıcı olup olmadığını tespit ettikten sonra diyaloga geçti. PKK'lı kadının askerlere, "Bir ayağım çıplak, ayakkabım düştü" demesi üzerine, komutan, askerlere talimat vererek dereye düşen ayakkabının getirilmesini istedi.

PATLAYICI KONTROLÜ YAPILDI: GÖĞSÜNÜ AÇMA ATLETİNİ HAFİF KALDIR

Patlayıcı kontrolü yaparken askerlerin hassasiyeti gözlerden kaçmadı. Askerin, teröriste "Göğsünü açma, atletini hafif kaldır" demesi dikkat çekti. Üzerinde herhangi bir patlayıcı olmadığı anlaşılan kadın PKK'lıya, ayağına aldığı kurşun yarasına, ilk müdahale çatışma bölgesindeki askerler tarafından yapıldı.

ASKER YİYECEK VE İÇECEK VERDİ

Kadın PKK'lının teslim olması ve ona yapılan ilk müdahale anını gösteren görüntülerde, aç kaldığı için bitkin olduğu görülen kadın PKK'lıya askerler tarafından yiyecek verildiği, elindeki çikolata ve bisküvileri yiyen kadın PKK'lı için bir başka asker de arkadaşlarına su vermelerini söylüyor. Yaralanma nedeniyle acı çeken kadın PKK'lıya bir asker sakinleşmesi için ağrı kesici verirken, başka bir asker de kadın PKK'lının ayağındaki kurşun yarasına ilk müdahaleyi yapıyor. Askerler tarafından çatışma bölgesinde ilk tedavisi yapılan kadın PKK'lı, daha sonra bölgeye gönderilen ambulansla, Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.