Meclis Başkanı Kahraman telefonları karıştırdı

TBMM Meclis Başkanı İsmail Kahraman Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’tan şehir ile ilgili bilgiler alırken Valilik anı defterine günün anlam ve önemine ilişkin yazı yazdı. Valilik makamında yapılan hazırlığa dikkat çeken Meclis Başkanı İsmail Kahraman "Orada kutular falan görüyorum" diyerek ayağa kalktı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, masanın üzerine yerel bir gazete muhabirinin ses kaydı almak için koyduğu telefonu kendi telefonu zannederek cebine koydu.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı hediyeleri kabul ettiği sırada koruma polisi, kulağına eğilerek 'Bu sizin telefon değil efendim' diye uyardı. Uyarı sonrasında İsmail Kahraman, cebine koyduğu telefonu çıkararak muhabire verdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.