Mayın patlaması sonucunda 1 asker yaralandı

BİTLİS Valiliği'nden yapılan açıklamada, il merkezine bağlı Yukarıölek köyü kırsalında sabah saatlerinde patlama meydana geldiği belirtilerek, "Bölücü terör örgütü PKK'nın daha önce araziye yerleştirdiği mayının infilak etmesi sonucu Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hulusi Kuzucu yaralanmıştır. Kahraman askerimiz Tatvan Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınmış olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
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