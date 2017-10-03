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Marmaray seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor!

Marmaray'da meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler durduruldu. Vatandaşların mağdur olmaması için istasyon çıkışlarına ring otobüs seferleri konuldu

Marmaray seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor!

Marmaray'da meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler durduruldu. Vatandaşların mağdur olmaması için istasyon çıkışlarına ring otobüs seferleri konuldu

03 Ekim 2017 Salı 15:48
Marmaray seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor!
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MARMARAY'DA meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler gerçekleştirilemiyor.

''İKİNCİ BİR BİLDİRİYE KADAR DURDURULDU''

Marmaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada "Teknik bir arıza nedeniyle  Marmaray seferlerimiz ikinci bir bildiriye kadar durdurulmuştur" denildi.

RİNG SEFERLER KONULDU

İBB Beyaz Masa'dan yapılan açıklamada ise, "Teknik bir aksaklık nedeniyle  Marmaray seferleri geçici olarak yapılamamakta olup istasyon çıkışlarında ring otobüs seferleri koyulmuştur" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulMarmaray
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