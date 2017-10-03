Marmaray seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor!

MARMARAY'DA meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler gerçekleştirilemiyor.

''İKİNCİ BİR BİLDİRİYE KADAR DURDURULDU''

Marmaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada "Teknik bir arıza nedeniyle Marmaray seferlerimiz ikinci bir bildiriye kadar durdurulmuştur" denildi.

RİNG SEFERLER KONULDU

İBB Beyaz Masa'dan yapılan açıklamada ise, "Teknik bir aksaklık nedeniyle Marmaray seferleri geçici olarak yapılamamakta olup istasyon çıkışlarında ring otobüs seferleri koyulmuştur" denildi.