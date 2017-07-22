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Marmara'daki olağanüstü durum büyük depremin habercisi olabilir

Gökova Körfezi'ndeki 6.6 büyüklüğündeki depremi önceden bildiğini belirten Deprem Uzmanı Kadir Sütçü, Marmara Denizi'ndeki aşırı ısınmanın beklenen büyük depremin habercisi olabileceğini söyledi

Marmara'daki olağanüstü durum büyük depremin habercisi olabilir

Gökova Körfezi'ndeki 6.6 büyüklüğündeki depremi önceden bildiğini belirten Deprem Uzmanı Kadir Sütçü, Marmara Denizi'ndeki aşırı ısınmanın beklenen büyük depremin habercisi olabileceğini söyledi

22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:21
Marmara'daki olağanüstü durum büyük depremin habercisi olabilir
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GÖKOVA depremini doğru tahmin ettiğini öne süren Deprem Uzmanı Kadir Sütçü,  Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'in 'süper hücre' açıklamasına göre  Marmara Denizi'nin mevsim normallerinin üzerinde ısınmasının, büyük deprem habercisi olabileceğini söyledi.

Sütçü, deniz ısınmasının ve kayaç hareketlerinin büyük depremi 1 ay önceden haberdar ettiğine değinerek, "Bunun çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Eğer bu, gelecekte, ağustos veya eylül aylarında büyük bir deprem çağrıştıracaksa bunun işareti verilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

"HALKI AYDINLATMALARI GEREKİR"

Gökova Körfezi'ndeki 6.6 büyüklüğündeki depremi 13 saat önceden bildiğini iddia eden Deprem Uzmanı Kadir Sütçü, Adil Tek'in yaptığı süper hücre tanımında ' Marmara denizinin suyunun sıcaklığının yükseldiğini' söylediğini hatırlatarak, "Eğer mevsim normalleri üzerinde bir sıcaklık varsa bunun ölçülmesi ve grafik halinde halka duyurulması gerekiyor. Dikkate değer bir bilgidir çünkü denizin ısınması demek Aslan Fay yani  Marmara fayının hareket etmesi demektir. Denizin aşırı sıcaklığının nem oluşturması, bu nemle beraber kuzeyden gelen serin havayla çarpışıp süper hücreyi oluşturduğu tespiti yazıyor. Bu tespit doğru değil ama  Marmara denizinin ısınması varsa bunu dikkate alıyoruz. Burada değerler yüksek çıkarsa o zaman 18 Temmuz 2017 tarihinde  İstanbul'da 6 bin 726 şimşek çakması ve yıldırımların düşmesi de iyi değerlendirilmesi gerekir. Bu da kayaçların birbiriyle oynadığını gösteriyor. O zaman ' Marmara'da bir tehlike mi var?' diye kandilli Meteoroloji uzmanlarına sormak istiyorum. Bu konuda halkı aydınlatmaları lazım. Karınca laboratuvarındaki bulgulara göre herhangi bir tehlike olmadığını söyleyebilirim ama gelecekte bunu söylemek mümkün değil" diye konuştu.

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