Markette pusetten telefonu çaldı

GÖZALTINA ALINDI
Polis yaptığı çalışma sonrası zanlı Mehmet T.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlı suçlamaları kabul etmedi. Ancak Mehmet T.'nin, cep telefonu hırsızlığının yanı sıra 6 ayrı kapkaç olayına da karıştığı belirlendi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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