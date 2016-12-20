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Market zincirinin patronu kaçtı

Denizli'de 18 şubesi bulunan bir marketler zinciri çalışanları, patronları M.D.’nin borçları nedeniyle, kendilerine haber vermeden tüm mağazaları kapatıp, birer aylık maaşlarını ve tazminatlarını ödemeden Ukrayna’ya kaçtığını ileri sürüp, Vali Ahmet Altıparmak’tan yardım istedi

Market zincirinin patronu kaçtı

Denizli'de 18 şubesi bulunan bir marketler zinciri çalışanları, patronları M.D.’nin borçları nedeniyle, kendilerine haber vermeden tüm mağazaları kapatıp, birer aylık maaşlarını ve tazminatlarını ödemeden Ukrayna’ya kaçtığını ileri sürüp, Vali Ahmet Altıparmak’tan yardım istedi

20 Aralık 2016 Salı 19:02
Market zincirinin patronu kaçtı
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DENİZLİ Valliği önünde toplanan marketin 90 çalışanından 50’si bugün öğlen saatlerinde Denizli Valliği önünde toplandı. Grup adına açıklama yapan marketler zincirinde 5 yıldır şube müdürü olarak görev yapan Mustafa Öztürk, patronları M.D.’nin 8- 9 milyon lira civarında bir borcu olduğunu, ödeyemediği için Ukrayna’ya kaçtığını ileri sürdü.

Kendilerine iki gün izinli olduklarının söylendiğini de belirten Öztürk, "Dün (Pazartesi) işbaşı yapmak için çalıştığımız marketlere gittiğimizde kepenklerin kapalı, yazar kasaların içeriden alınmış olduğunu gördük. Bizlerin isteği son bir aylık maaşlarımızın ödenmesi ya da çıkışlarımızın verilmesi. 92 kişi şu an mağdur durumda. Buradan gelecek paraya ihtiyacı olanlar var. Marketler şu an faal olarak çalışır durumda gözüküyor. Çıkışımız da verilmiş değil. Bize market yetkilerinden bir şey söyleyen veya yol gösteren olmadı. Muhatap bulamıyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi. Markette şoför olarak çalışan Güner Avcı ise, Pazar günü akşam kullandığı aracı teslim ettiğini, ertesi günde çalıştıkları şubedeki, kasa terazi ve sigaraların toplanmış olduğunu söyledi.

"ALACAKLILAR KAPILARI KIRIP İÇERİ GİRDİ"

Borçlu olan patronlarının alacaklılarına marketin şubelerini paylaştırdığını iddia eden Avcı, "Dün, alacaklılar kapıları kırıp içeri girdi. Bu sırada da mağazaların yağmalandığı yönünde polise ihbarda bulunuldu. Polis, markete gelip alacaklıların izinsiz marekete girdikleri için işlem yaptı. Yaşananlara birebir şahit oldum. Alacaklılar şu an şüpheli durumda. Mağazadaki malları toplayan alacaklılardan bazıları aldıklarını geri getirdi. Şu an için ne olacağı belli değil" diye konuştu. Market çalışanları ile görüşüp sıkıntılarını dinleyen Vali Ahmet Altıparmak ise çözüm için ellerinden geleni yapabileceklerini belirtip, OHAL dönemi nedeniyle işçilere çıkışlarını almalarının uzayabileceğini de söyledi.

 
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Son Güncelleme: 20.12.2016 19:12
Anahtar Kelimeler:
DenizlişubeVali Ahmet Altıparmak
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