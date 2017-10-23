Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107303
ALTIN
153.041
DOLAR
3.7141
STERLİN
4.9116
EURO
4.3624
23 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
23 Ekim 2017 Alanya -...
Kanser ilacını vücut geliştiren sporcular mı tüketti?
Kanser ilacını vücut geliştiren sporcular...
Tuzlanan bebekler beyin kanamasından ölüyor!
Tuzlanan bebekler beyin kanamasından ölüyor!
banner468

Mardin'de hain tuzak! Zırhlı aracın geçişi sırasında...

Mardin'in Artuklu ilçesinde teröristler tarafından yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 2 polis hafif yaralandı

Mardin'de hain tuzak! Zırhlı aracın geçişi sırasında...

Mardin'in Artuklu ilçesinde teröristler tarafından yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 2 polis hafif yaralandı

23 Ekim 2017 Pazartesi 22:05
Mardin'de hain tuzak! Zırhlı aracın geçişi sırasında...
banner404

OLAY, saat 21.15 sıralarında Artuklu ilçesi Kamor mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teröristler tarafından yol kenarına tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamanın aracın geçişinden birkaç saniye sonra meydana gelmesi olası faciayı önlerken, 2 polis yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar da bölgeye gelip incelemelerde bulundu. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Mardin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarma 20 yıllık cinayetin zanlısını yakaladı
Jandarma 20 yıllık cinayetin zanlısını yakaladı
Protez bacakla umuda yolculuk
Protez bacakla umuda yolculuk
Parti kurulmadan 5 vekili oldu
Parti kurulmadan 5 vekili oldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim