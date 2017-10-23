Mardin'de hain tuzak! Zırhlı aracın geçişi sırasında...

OLAY, saat 21.15 sıralarında Artuklu ilçesi Kamor mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teröristler tarafından yol kenarına tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamanın aracın geçişinden birkaç saniye sonra meydana gelmesi olası faciayı önlerken, 2 polis yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar da bölgeye gelip incelemelerde bulundu. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
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