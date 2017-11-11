Manisa'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

MANİSA'NIN Saruhanlı İlçesi merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de de hafif şekilde hissedildi.
İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 11.56'da Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 14.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir'de de hafif şekilde hissedildi. Kısa süreli olan depremin herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı öğrenildi.
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