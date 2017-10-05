Maliye ve Çalışma Bakanlığı'na FETÖ operasyonu: 133 gözaltı kararı var

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığının kamu kurumlarındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin soruşturmaları kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen Maliye Bakanlığının 2'si aktif çalışan 101 personeli ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2'si aktif çalışan 32 personeli hakkında gözaltı kararı verilerek Ankara merkezli 11 ilde operasyon başlatıldı.

101'İ MALİYE, 32'Sİ ÇALIŞMA BAKANLIĞI ÇALIŞANI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin Ankara merkezli 11 ilde operasyon başlatıldı. Bu kapsamda 2'si aktif çalışan olmak üzere 101 Maliye Bakanlığı personeli ile 2'si aktif çalışan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Toplam 133 kişi hakkında verilen gözaltı işlemleri bu sabah itibariyle başlatıldı. Şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor.