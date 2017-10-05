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Maliye ve Çalışma Bakanlığı'na FETÖ operasyonu: 133 gözaltı kararı var

Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında, 4'ü görevde 133 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Maliye ve Çalışma Bakanlığı'na FETÖ operasyonu: 133 gözaltı kararı var

Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında, 4'ü görevde 133 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

05 Ekim 2017 Perşembe 13:15
Maliye ve Çalışma Bakanlığı'na FETÖ operasyonu: 133 gözaltı kararı var
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığının kamu kurumlarındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin soruşturmaları kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen Maliye Bakanlığının 2'si aktif çalışan 101 personeli ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2'si aktif çalışan 32 personeli hakkında gözaltı kararı verilerek  Ankara merkezli 11 ilde operasyon başlatıldı.

101'İ MALİYE, 32'Sİ ÇALIŞMA BAKANLIĞI ÇALIŞANI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin  Ankara merkezli 11 ilde operasyon başlatıldı. Bu kapsamda 2'si aktif çalışan olmak üzere 101  Maliye Bakanlığı personeli ile 2'si aktif çalışan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Toplam 133 kişi hakkında verilen gözaltı işlemleri bu sabah itibariyle başlatıldı. Şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Maliye Ve Çalışma BakanlığıFetö
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