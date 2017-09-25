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Makilik alanda yangın

Adana’nın Kozan ilçesinde makilik alanda çıkan korkuttu. Evlere ve Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokuluna yaklaşan yangın kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları sürüyor

Makilik alanda yangın

Adana’nın Kozan ilçesinde makilik alanda çıkan korkuttu. Evlere ve Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokuluna yaklaşan yangın kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları sürüyor

25 Eylül 2017 Pazartesi 20:56
Makilik alanda yangın
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EDİNİLEN bilgiye göre, Çanaklı Mahallesi'nde Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksek Okulu yerleşkesi sorumluluk alanı içerisinde kalan makilik alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Kozan Orman İşletmesi Müdürlüğüne ait orman yangın söndürme ekiplerinin yanı sıra, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangını kontrol altına alan ekipler, yangının Kozan Meslek Yüksekokulu binasına sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kozan Orman İşletme Müdürü Veysel Önen, “Söz konusu yangının çıktığı alan orman sayılmayan yerlerden tamamen üniversiteye tahsis edilmiş olan bir alan Milli Emlak Müdürlüğünce. Bir de vatandaşa ait özel mülkiyette olan yerler var, burada zeytinlikler var. Tamamen yangınımız şuan kontrol altında. 20 ekiple şuan yangına müdahale ettik. Şuan yanan alanın ne kadar olduğu konusu ile ilgili tespitlerimiz devam ediyor. Yarın net bir rakam vereceğiz. Şuan tüm ekiplerimiz yangını dört bir yandan çevreledik. Bir tehlikeli durum şuan yok. Evler de tahliye olmadı. Yangın alanına yakın evler vardı, evlere yangın sıçramadan kontrol altına aldık” dedi.
Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, Çukurova Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Çürük ve üniversite yetkilileri de bölgeye gelerek, yangın alanında bilgi aldılar. Makilik alandaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Çukurova ÜniversitesiAdanaKozan
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