Mahsur kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı

ALINAN bilgiye göre, İzmit'teki bir alışveriş merkezine giden İ.B, otomobilini otoparka park ederek, eşiyle araçtan indi.
Bu sırada, içinde çiftin 1,5 yaşındaki oğulları Berat'ın bulunduğu otomobilin kapıları içeriden kilitledi. Aracın kapılarını açamayan çift, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin sürücü kapısının camını kırarak çocuğu araçtan çıkardı.
Ağlayan bebek, annesi tarafından sakinleştirildi.
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