Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook skandalı yetmedi, bir de sanal para işine giriyor
Facebook skandalı yetmedi, bir de...
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 18 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!

Mahsur kalan 12 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

Esenyurt'ta 5 katlı binada çıkan yangın paniğe yol açtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binanın üst katlarında mahsur kalan 12 kişi itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı

Mahsur kalan 12 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

Esenyurt'ta 5 katlı binada çıkan yangın paniğe yol açtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binanın üst katlarında mahsur kalan 12 kişi itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı

19 Nisan 2018 Perşembe 07:51
Mahsur kalan 12 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
banner404


YANGIN, saat 02:30 sıralarında Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1559. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucu apartman dumanla kaplanırken, üst katlarda bulunan aralarında kadın ve çocukların olduğu 12 kişi duman nedeniyle binada mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla üst katlarda mahsur kalan aralarında kadın ve çocukların olduğu 12 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenen vatandaşlar çevredeki hastanelere sevk edildi. 
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında sokak üzerinde yaşanan panik yangının söndürülmesiyle sona erdi.  
Dumandan etkilenenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtMahsur Kalan 12 KişiYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Basın Ekspres’te minibüs yayaya çarptı: 1 ölü
Basın Ekspres’te minibüs yayaya çarptı: 1 ölü
Vatandaşların ağırlığına dayanamayan ahşap balkon çöktü
Vatandaşların ağırlığına dayanamayan ahşap balkon çöktü
Vincin çarptığı üst geçit çöktü
Vincin çarptığı üst geçit çöktü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim