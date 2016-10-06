Mahkemeye zorla getirilecek

SURUÇ'TA yaptığı konuşma nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başlanan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın mahkemeye zorla getirilmesine karar verildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşması bugün görülen davada hakkında 5 ile 15 yıla kadar hapis cezası istenen Yüksekdağ duruşmaya katılmadı. Duruşmada Yüksekdağ'ın avukatları Bekir Benek ve Sevda Çelik Özbingöl hazır bulundu. Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ilk duruşma avukatların itiraz etmesi üzerine ileri bir tarihe ertelenirken, Yüksekdağ'ın ifadesinin Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle alınması kararlaştırıldı.

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