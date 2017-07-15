Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Mahalleyi ayağa kaldıran iddia

Manisa'da bir mahallede sulama kanalına çocuk düştüğü ihbarı üzerine harekete geçen polis, kanalda yaptığı aramada bir ize rastlamadı

Mahalleyi ayağa kaldıran iddia

Manisa'da bir mahallede sulama kanalına çocuk düştüğü ihbarı üzerine harekete geçen polis, kanalda yaptığı aramada bir ize rastlamadı

15 Temmuz 2017 Cumartesi 08:40
Mahalleyi ayağa kaldıran iddia
banner404

MANİSA'DA polis ekiplerine, bir çocuğun sulama kanalına düştüğü ihbarı yapılmasının üzerine arama çalışması başlatıldı. Olay, saat 23.00 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş polis ekiplerine 6 yaşlarında bir çocuğun sulama kanalına düştüğü ihbarı yapmasının üzerine mahallede bulunan sulama kanalında arama çalışması başlatıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi. İhbarı yapan vatandaşın ifadesini alan ekipler, sulama kanalında el feneri ve uzun çubuklar yardımıyla arama yaptı. Polis ekipleri bir yandan da mahallede anons yaparak, kayıp ihbarı olup olmadığını araştırdı. AFAD ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından herhangi bir ize rastlanmadı. Polis ekipleri de yapılacak bir kayıp ihbarına kadar arama çalışmalarına son verdi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 15.07.2017 09:27
Anahtar Kelimeler:
İl Afet Ve Acil Durum MüdürlüğüAfadManisa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim