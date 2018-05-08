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Mahalle sakinleri fazla dayanamayınca gerçek ortaya çıktı

İstanbul Zeytinburnu'nda mahalle sakinleri bir evden kötü kokular gelmesi üzerine durumu belediye ekiplerine haber verdi. Eve giren Zeytinburnu Belediyesi ekipleri tonlarca çöple karşılaşırken, mahalleli çöplerin temizlik görevlilerince tahliye edilmesiyle rahat bir nefes aldı.

Mahalle sakinleri fazla dayanamayınca gerçek ortaya çıktı

İstanbul Zeytinburnu'nda mahalle sakinleri bir evden kötü kokular gelmesi üzerine durumu belediye ekiplerine haber verdi. Eve giren Zeytinburnu Belediyesi ekipleri tonlarca çöple karşılaşırken, mahalleli çöplerin temizlik görevlilerince tahliye edilmesiyle rahat bir nefes aldı.

08 Mayıs 2018 Salı 09:41
Mahalle sakinleri fazla dayanamayınca gerçek ortaya çıktı
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ZEYTİNBURNU Merkezefendi Mahallesi'ndeki bir evden yaklaşık 15 ton çöp çıktı. Çöplerin oluşturduğu ağır kokudan rahatsız olan bina sakinleri, Zeytinburnu Belediyesi ekiplerine haber vermesiyle evdeki tonlarca çöp ortaya çıktı. Günlerce dayanılmaz kokuya maruz kalan bina sakinleri temizlik görevlilerinin gelmesiyle rahat bir nefes aldı. Akrabalarının yanına taşınan ev sahibine ulaşamayan ekipler, zabıtalar eşliğinde içeriye girdi. İçeride gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan ekipler, ev sahibine ulaşamadıkları için içerideki tüm eşyaların kaydını aldı. 

ÇÖPLER TEMİZLENDİ BİNA SAKİNLERİ RAHAT BİR NEFES ALDI

Ekipler, evdeki tonlarca çöpün temizlenmesi için önce evin her köşesini ilaçladı. 24 saatin geçmesinin ardından eve gelen ekipler, ne zamandır evde olduğu belli olmayan tonlarca çöpü tahliye çalışmalarına başladı. Ağır koku nedeniyle maskelerini bir an olsun çıkarmayan ekipler, tonlarca çöpü kamyonlara taşıdı. Ekiplerin çöpleri tahliye etmesiyle rahat bir nefes alan komşular, belediye ekiplerine teşekkür etti. Evde 2014 yılına ait gazetelerin yanı sıra, çok sayıda eskimiş eşya, kıyafet ve sayısız poşet gibi tonlarca çöp çıkarılırken evde ilaçlama çalışmaları devam ediyor. 

"İÇERİYE GİRDİĞİMİZDE 2 DAKİKADAN FAZLA DURAMADIK"

Eve ilk geldiklerinde ağır koku nedeniyle hemen geri çıktıklarını dile getiren Zeytinburnu Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Yardımcısı Hüseyin Şakar, "İçeriye girdiğimizde 2 dakikadan fazla duramadık. Çok yoğun bir koku ve pireler vardı. Komşular şikayetlerinde tamamen haklılardı çünkü koridora girdiğimiz gibi o yoğun kokunun farkına vardık. İçeride yaklaşık 15 tona yakın çöp var. Yaklaşık 1 yılı aşkın burada bu çöpler beklemekteymiş. Sağlık Müdürlüğümüze haber vererek ivedilikle ilaçlanmasını sağladık. Hafta sonu ilaçlamasını yaptık bugün itibariyle temizlemeye başladık" dedi. 
 

"ÇOK  FAZLA ÇÖP VAR HERHALDE 2-3 ARABA ÇIKACAK"

Binada fark ettikleri yoğun koku nedeniyle evden şüphelendiklerini ancak çıkanların kendilerini de çok şaşırttığını ifade eden bir komşu, "Komşular kokudan bahsettiler, koku var diye biz de arkadaşları aradık. Muhtarımızda belediye ile görüşüp burayı temizleye karar verdiler. Çok fazla çöp var herhalde 2-3 araba çıkacak" diye konuştu. 
 

"İÇERİDE AĞIR BİR KOKU VARDI"

ediklerini ve evden çıkan tonlarca çöpe inanamadıklarını belirten bir vatandaş, "Ev en son kokmaya başlayınca biz de beyaz masaya haber verdik. İçeride ağır bir koku vardı” ifadelerini kullandı. 

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul ZeytinburnuEvden Kötü Kokular Gelmesi üzerine
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