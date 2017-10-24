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Maganda, küçük Zehra’yı gelini izlerken öldürdü

Şanlıurfa’da 12 yaşındaki Zehra Gül, gelin ve damadın eve getirilişini çatıdan izlerken, kimin ateşlediği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla can verdi

Maganda, küçük Zehra’yı gelini izlerken öldürdü

Şanlıurfa’da 12 yaşındaki Zehra Gül, gelin ve damadın eve getirilişini çatıdan izlerken, kimin ateşlediği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla can verdi

24 Ekim 2017 Salı 07:50
Maganda, küçük Zehra’yı gelini izlerken öldürdü
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ÜZÜCÜ olay, önceki gün akşam saatlerinde Hacı Bayram Mahallesi’nde meydana geldi. Yeni evlenen genç çift otomobilden inerken, kimliği belirsiz kişi tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun, gelin ve damadın araçtan inişini tek katlı evlerinin çatısından izleyen işitme engelli Mehmet ve Emine Gül çiftinin kızları Zehra Gül’ün başına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan 7’nci sınıf öğrencisi Zehra, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Mehmet Akif İnan Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Zehra, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaMaganZehra Gül
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