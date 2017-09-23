Madenciler "koltuklar kirlenmesin" diye ayakta yolculuk yaptı

Otobüs şoförünün oturmalarını istemesine karşın işçilerin, "koltuklar kirlenmesin" diye oturmadıkları öğrenildi.

Halk otobüse binen 6 maden işçisi, otobüs boş olmasına rağmen yaklaşık 6 kilometrelik yolda ayakta seyahat etmeyi tercih etti.

GELİK beldesinde yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, dün akşam saatlerinde TTK'ya ait başka bir iş yerine gitmek için madenci elbiseleriyle özel halk otobüsüne bindi.

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