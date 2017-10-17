Maden ocağından kara haber: 4 ölü, 3 yaralı

ŞIRNAK Kömür Ocakları bölgesinde meydana gelen göçükte 4 işçi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALAR SÜRÜDÜRÜLÜYOR

Şırnak Kömür Ocakları bölgesinde göçük meydana geldi. Göçük bölgesine çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri 1 nolu kömür ocağında çalışma başlatırken, 4 işçinin göçükte hayatını kaybettiği ve çalışmalarda 3 işçinin ise yaralı olarak çıkarıldığı belirtildi. Bölgede çalışmaların devam ettiği bildirildi.