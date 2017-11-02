Maden ocağında göçük: 1 ölü

YAHYALI İlçesi Çadırkaya Mahallesi'ndeki bir maden ocağında göçük meydana geldi. Bu sırada göçük altında kalan 3 çocuk babası Samet Koyuncu, yaşamını yitirdi. Koyuncu'nun cesedi, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu çıkarıldı.

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