Maden ocağında feci kaza: 1 işçinin ayağı koptu!

EDİNİLEN bilgiye göre olay TTK Üzülmez Müessesesi 'nde meydana geldi. 36 yaşındaki Ferhat Aydemir isimli nezaretçi olarak çalışan maden işçisi yerin eksi 205 ile 220 kotları arasında meydana gelen iş kazasında yaralandı. Ayağı diz altından kopan Aydemir, mesai arkadaşlarının yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Aydemir, olay yerine gelen ambulansla BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan Aydemir'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

Öte yandan kazayı haber alan TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası yönetimi de hastaneye gelerek işçinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. GMİS Üzülmez Şube Sekreteri Erkan Üstüntaş gazetecilere yaptığı açıklamada, "16.00-00.00 vardiyasında Ferhat Aydemir nezaretçi arkadaşımızın maalesef bir iş kazası sonucu sol ayağı diz altından koparak kazalandı. Konuyla alakalı çok da detaylı şu anda bilgimiz yok. İçeride biliyorsunuz doktor arkadaşlarımız uğraşıyorlar. Muhtemelen de hekim arkadaşlar ayağın yerine dikileceğini söylediler. Geçmiş olsun hepimize" diye konuştu.

Madencinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

