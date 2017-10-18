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Maden göçüğünden dram çıktı

Şırnak'taki maden göçüğünde, kardeşi ile birlikte hayatını kaybeden Yılmaz Mağrur’un geçirdiği trafik kazasında eşi ve 3 çocuğunu kaybettiği ortaya çıktı. Mağrur’un yeni bir hayat kurmak amacıyla 20 gün önce evlendiği öğrenildi

Maden göçüğünden dram çıktı

Şırnak'taki maden göçüğünde, kardeşi ile birlikte hayatını kaybeden Yılmaz Mağrur’un geçirdiği trafik kazasında eşi ve 3 çocuğunu kaybettiği ortaya çıktı. Mağrur’un yeni bir hayat kurmak amacıyla 20 gün önce evlendiği öğrenildi

18 Ekim 2017 Çarşamba 20:04
Maden göçüğünden dram çıktı
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ŞIRNAK'TAKİ kömür maden ocağındaki göçükte kardeşi Mesut Mağrur ile birlikte hayatını kaybeden Yılmaz Mağrur’un, 2014’te ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasında eşi ve 3 çocuğunu kaybettiği ve yaklaşık 20 gün önce yeniden evlendiği öğrenildi. Mağrur’un, amcası Sabri Mağrur’u da 2014’te aynı kömür madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybettiği belirtildi.

Şırnak merkez Toptepe bölgesi Ahmak Tepe mevkiindeki 1 Nolu maden ocağında dün meydana gelen göçükte 7 işçi hayatını kaybetmiş, 1 işçi de yaralanmıştı. Göçükte hayatını kaybeden işçilerden Yılmaz (32) ve Mesut Mağrur adlı kardeşler, dün gece Dicle Mezarlığı’nda yan yana defnedildi. Kardeşlerden Yılmaz Mağrur’un hikayesi yürek parçaladı.

Eşi ve çocuklarını kaybetti, 20 gün önce yeniden evlendi

Göçükle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde bugün gözaltına alınan amcası Emin Mağrur’un işlettiği maden ocağında hayatını idame ettirebilmek için çalışan Yılmaz Mağrur’un, 24 Kasım 2014’te, Silopi-Cizre karayolunun 7’nci kilometresinde meydana gelen trafik kazasında eşi Elif (28), çocukları Hilal (2), Kinem (3) ve Ozan Mağrur’u (5) kaybettiği öğrenildi. Mağrur’un yeni bir hayat kurmak amacıyla yaklaşık 20 gün önce yeniden evlendiği belirtildi.

Mesut Mağrur’un da evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, kardeşlerin amcası Sabri Mağrur’un da 3 Eylül 2014’te aynı maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Öte yandan, göçükten yaralı çıkarılan ve Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan 1999 doğumlu Uğur Kabak’ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
MadenşırnakYılmaz Mağrur
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