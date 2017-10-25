Madde bağımlısının trafikteki zor anları

ALTINYOL Caddesi üzerindeki yoğun araç trafiğinin arasında, bir kişinin yolda yürümesi şaşkınlık yarattı. Bonzai kullandığı öne sürülen kişi, çevredekilerin uyarılarına rağmen araçların arasında yürümeye devam etti. Sürücüler, araçların üzerine doğru giden yayaya çarpmamak için zor durumda kaldı. Bu anları ise bir kişi köprü üzerinden cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çevredekilerin uyarılarına rağmen madde bağımlısı kişi en sol şeritte araçların arasında amaçsızca yürümeye devam ederken, durum polise bildirildi. Bir süre sonra ise caddedeki yayalar trafiği durdurup, kimliği belirdlenemeyen kişiyi yol kenarına çekti. Uyuşturucu maddenin etkisiyle bir süre kaldırımda hareketsiz oturan bu kişi, daha sonra gözden kayboldu.
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