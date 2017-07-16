Lunaparkta tren raydan çıktı: 1 ölü, 3 yaralı

HIZIRAĞA Mahallesi'nde faaliyet gösteren lunaparkta eğlence treni raydan çıkarak devrildi.
İçerisinde 7-8 kişinin bulunduğu trenin altında kalan Vahap Işık (43) ve oğlu Yunus Işık (6) ile Mehmet ve Bekir Erdal kardeşler yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vahap Işık, burada yapılan müdaheleye karşın hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, lunaparkın işletme müdürü ve trenin operatörü gözaltına alındı.
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