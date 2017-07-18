Lunapark faciasında tutuklama

ÖNCEKİ gün Hızırağa Mahallesinde bulunan lunaparkta meydana gelen kazada elma kurdu adlı eğlence treni vagon piminin çıkması sonrası devrilmişti. Kazada baba V.İ. hayatını kaybederken, oğlu Y.İ. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Yaşanan kaza ile ilgili başlatılan incelemede ise işletme sahibi İ.D., ve eğlence treninin operatörü A.C.Ş., gözaltına alınmıştı.

Soruşturma çerçevesinde elma kurdu operatörü A.C., lunapark işletmeni İ.D., ve bakım onarım sorumlusu H.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.