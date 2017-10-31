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Lüks villadaki swinger partisine polis baskını Karı-koca gözaltında

Bursa'da lüks villada swinger partisi yapan karı koca ve internet üzerinden Kırgız kadınları pazarlayan 2 kişi gözaltına alındı

Lüks villadaki swinger partisine polis baskını Karı-koca gözaltında

Bursa'da lüks villada swinger partisi yapan karı koca ve internet üzerinden Kırgız kadınları pazarlayan 2 kişi gözaltına alındı

31 Ekim 2017 Salı 18:31
Lüks villadaki swinger partisine polis baskını Karı-koca gözaltında
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BURSA'DA lüks bir villada 'swinger partisi' yaptıkları iddia edilen T.C. ile eşi Z.C., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Bir başka opersayonda ise  Kırgızistan uyruklu kadınları internet üzerinden pazarladıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

MÜŞTERİ GİBİ İLETİŞİME GEÇTİLER

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez  Nilüfer İlçesi  Görükle Mahallesi'nde lüks bir villada para karşılığı 'swinger (eş değiştirme) partisi' düzenlendiğini tespit etti.  Polis ekipleri, müşteri gibi davranarak, T.C. ve eşi Z.C ile iletişime geçti, 1500 lira karşılığında anlaşıp, randevu aldı. Müşteri gibi villaya giden ekipler, T.C., ve Z.C.'yi gözaltına aldı.

KIRGIZİSTAN'DAN KAÇAK YOLLA GETİRİP PAZARLAMIŞLAR

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin bir başka opersayonunda ise 7 kişi gözaltına alındı. Ekipler Ş.A. ile M.A.'nın  Kırgızistan'dan yaşları 19-25 arasında değişen kadınları yasa dışı yollarla kente getirdiğini ve internet üzerinden pazarladığını tespit etti. Bir otele operasyon düzenleyen ekipler, Ş.A. ve M.A. ile 5 Kırgız kadını gözaltına aldı.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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BursaSwinger PartisiInternet
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