Lüks otele IŞİD baskını

EDİNİLEN bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1'i Suudi Arabistan, 3'ü ise Endonezya uyruklu 4 şahsın IŞİD'e katılmak için Adana'ya geldiğini tespit etti. Polis, bu kişilerin dikkat çekmemek için turist izlenimi vermek için lüks bir otele yerleştiği bilgisine de ulaştı. Yapılan çalışma sonucunda lüks otele düzenlenen baskınla 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, emniyette sorgulandıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.