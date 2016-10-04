Lüks cip otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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