Liseliler projelerini yarıştırdı

NİŞANTAŞI Üniversitesi Genel Sekreteri Can Uysal yaptığı konuşmada, "Nişantaşı Üniversitesi, Topluma Hizmet Uygulamaları Departmanı ve SosyalBen Akademi’nin birlikte düzenlediği Haydi Liseli yarışması ile sosyal sorumluluk ve girişimcilik ruhu taşıyan, benzersiz fikirleriyle topluma katkı yapmak isteyen tüm lise öğrencilerimizi, bireysel ya da grup olarak projelerini geliştirip sunma imkânı sağladı. Çevresine, topluma ve tüm canlılara fayda sağlamak isteyen, bu vizyona sahip olan lise öğrencilerimize cesaret vermek ve hayallerinde ki sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmelerine katkı sağlamış olmak bizleri de çok mutlu etti" dedi.

Uysal konuşmasına şöyle devam etti:

"Gençlerimiz bu yarışmada birbirinden yaratıcı ve topluma faydalı olduğunu düşündüğümüz projelerini jüri üyelerine sundular. Topluma hizmet uygulamaları departmanı tüm gençlerimizin hayallerini, projelerini hayata geçirmeleri için bir nevi "kuluçka merkezi" olarak konumlandırdık. Bu merkez tüm bu projeleri gerçek hayatta da uygulanabilir bir özelliğe sahip olmasını hedefliyor. Nişantaşı Üniversitesi Genel Sekreteri olarak bu anlamlı yarışmaya katılan tüm gençlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunar ve hayallerinin peşinde olan tüm gençlerimizi desteklemeye devam edeceğimizin altını çizmek isterim."

Yarışmada konuşan SosyalBen Akademi Kurucusu Ece Çiftçi "Haydi Liseli yarışması aslında liseli gençlerin var olan fikirlerini hayata geçirebilmeleri ve burada akranlarına sunabilmeleri için onlara üniversiteden burs desteğiyle oluşturduğumuz bir yarışma. Aslında en önemli kısımlarından bir tanesi de öğrenciler akademik performanslarının yanı sıra toplum için kurdukları projeleri burada gelip anlattılar. O yüzden aslında bu anlamda önemli bir yarışma olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yarışmanın amaçlarına değinen Ece Çiftçi, "SosyalBen Akademi, Nişantaşı Üniversitesi ile bir işbirliği içinde olduğu için bu yarışmayı düzenleyen ve üniversitenin içinde organize eden işbirlikçi tarafında yer alıyor. Çünkü SosyalBen Akademi de aslında sosyal bir şirket olarak eğitim kurumlarına ve kurumsal firmalara sosyal sorumluluk proje danışmanlığı veriyor. Bu işbirliği kapsamında biz Nişantaşı Üniversitesiyle birlikte 2. neslin daha duyarlı olması, toplumsal olayları fark edenlerin de biraz daha seslerinin duyulması için böyle bir yarışma düzenlemek istedik" diye konuştu.

Çiftçi, konuşmasını şöyle noktaladı:

"Yarışmayı kazananlar üniversiteden yüzde 100 burs ve tablet kazandılar. Ben kazanan kazanmayan diye ayırmıyorum aslında hepsinin projeleri çok değerliydi. O yüzden aynı zamanda üniversitenin topluma hizmet uygulamalarının olduğu ofiste de sosyal kuluçka alanı olarak gelip projelerini geliştirmek için tüm öğrenciler yararlanabilecek."

Yarışmanın birincileri Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri Elif Kubilay ve Emir Güla ise "Projemiz piezoelektrik kristali üzerine dayalı bir proje. Piezoelektrik kristali basınç sonucunda elektrik üreten yarı metal bir malzemedir. Onu okul merdivenlerine döşeyip temiz, masrafsız ve doğal şekilde elektrik üretmeyi amaçladık. Piezoelektrik kristali sayesinde ona basınç uyguladığımızda kendisi bunu yani mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyor. Mesela yürürken, merdivenlerden çıkarken hiçbir zararı olmadan elektrik üretebiliriz. Nişantaşı Üniversitesi'nin düzenlediği 'Haydi Liseli' yarışmasına katıldık, birinci olduk ve yüzde 100 burs kazandık. Yarışmayı düzenleyenlere teşekkür ederiz. Projemizi hayata geçirebilmemizi için olanak sağlayacaklarını söylediler. Çalışmalar yapılacak eğer olursa geçilebilecek" dediler.