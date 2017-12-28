Liseli kıza tecavüz etti! Çıplak fotoğraflarla arkadaşlarıyla ilişkiye zorladı

KIRŞEHİR'İN Kaman ilçesinde sosyal medya üzerinden tanıştıkları 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan üç şüpheli tutuklandı.
SOSYAL MEDYADAN TANIŞTILAR
Geçen ay meydana gelen olayda iddiaya göre, C.T., T.D., D.Ö. adlı kişiler, Kaman ilçesinde ikamet eden E.D.,(15) ile 'çocuğa karşı işlenen cinsel istismar' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Şüphelilerden C.T. ifadesinde, mağdure E.D. ile sosyal medya üzerinden tanışarak sevgili olduklarını ve kızın kendi rızasıyla beraber olduklarını ileri sürdü.
ÇIPLAK FOTOĞRAFLA ŞANTAJ YAPIP 2 ARKADAŞIYLA DAHA İLİŞKİYE ZORLAMIŞ
E.D. ise D.Ö. ile sosyal medya aracılığıyla 2 hafta mesajlaştıktan sonra buluştuklarını, şahsın kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini söyledi. E.D., ardından D.Ö.'nün akşam mesaj atarak çıplak fotoğraflarla şantaj yaptığını, T.K. ve C.T. ile de zorla ilişkiye girdiğini anlattı.
TUTUKLANDILAR
Zanlılar C.T., T.D. ve D.Ö., alınan ifadelerinin ardından 'çocuğa karşı işlenen cinsel istismar' suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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