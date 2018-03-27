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Liseli kız, yurdun 4'üncü katından kendini boşluğa bıraktı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, genç kız kaldığı yurdun 4'üncü kat penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen kız öğrencinin bacakları kırıldı

Liseli kız, yurdun 4'üncü katından kendini boşluğa bıraktı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, genç kız kaldığı yurdun 4'üncü kat penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen kız öğrencinin bacakları kırıldı

27 Mart 2018 Salı 14:45
Liseli kız, yurdun 4'üncü katından kendini boşluğa bıraktı
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HAKKARİ'NİN Şemdinli ilçesinde, kaldığı yurdun 4'üncü kat penceresinden atlayan lise öğrencisi genç kızın bacakları kırıldı. Genç kızın atlama anı ise cep telefonu ile görüntülendi.

4'ÜNCÜ KATTAKİ ODANIN PENCERESİNDEN SARKTI

Olay, ilçe merkezinde bulunan 4 katlı kız öğrenci yurdunda dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 10'uncu sınıf öğrencisi kız öğrenci, iddiaya göre yaşadığı sorunlar nedeniyle 4'üncü katta kaldığı odanın penceresini açarak sarktı.


KENDİNE BOŞLUĞA BIRAKIP BETON ZEMİNE DÜŞTÜ, BACAKLARI KIRILDI

Bir süre pencereye tutunan genç kız, daha sonra kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen kız öğrencinin bacakları kırıldı.


AMELİYATA ALINAN GENÇ KIZIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredekiler tarafından Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, hemen ameliyata alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen genç kızın pencereden atlama anı ise cep telefonu ile kaydedildi. Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
HakkariŞemdinli
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