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Liseli katilin cep telefonunda şoke eden liste! 'Hiç acımadan...'

Rize'de Emir Taş’ı boğazını keserek öldürdükten sonra intihara kalkışan 9. sınıf öğrencisi B.K. hakkındaki soruşturma tamamlandı. B.K.’nın cep telefonunda “Ölümümden sonra istediklerim” başlıklı 38 maddelik bir liste bulundu

Liseli katilin cep telefonunda şoke eden liste! 'Hiç acımadan...'

Rize'de Emir Taş’ı boğazını keserek öldürdükten sonra intihara kalkışan 9. sınıf öğrencisi B.K. hakkındaki soruşturma tamamlandı. B.K.’nın cep telefonunda “Ölümümden sonra istediklerim” başlıklı 38 maddelik bir liste bulundu

06 Kasım 2017 Pazartesi 08:28
Liseli katilin cep telefonunda şoke eden liste! 'Hiç acımadan...'
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RİZE Pazar Fen Lisesi’nde, ders sırasında 16 yaşındaki arkadaşı Emir Taş’ı boğazını keserek öldürdükten sonra intihara kalkışan 9. sınıf öğrencisi B.K. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Rize Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti, B.K. hakkında ‘canavarca hisle adam öldürmek’ten dava açıldı. İddianamedeki çarpıcı ayrıntılar dikkat çekti. Savcı, suç tarihinde sanığın 15 yaşını doldurmaması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet yerine 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasını istedi.

‘SANA ZARAR GELECEK’

İddianameye göre, B.K.’nın cep telefonunda yapılan incelemede, cinayetten 10 gün önce kaydedilen “Ölümümden sonra istediklerim” başlıklı 38 maddelik bir liste bulundu. Listenin 17. maddesinde “Emir reis sana zarar gelecek, ondan özür dile K.”, 26. maddede “Emir reis kork, a.k.. Hem de hiç acımadan çatur çutur. P.çlik yapmayı seviyorum, karışmayın”, 38. maddede ise “Ölümüm suçu E.’dir. E.’yi suçlayın suçlayın” gibi ifadeler yer aldı.

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre B.K.’nın cinayet gününü de telefonuna not ettiği ortaya çıktı. Cep telefonunda 1 Ocak 2017 tarihli notlarda “E.. reis keşke yanımda olsan, seni koluma değil aklıma kazıdım ben, cici kız” yazdığı belirlendi. Notun devamında ise şu ifadeler yer aldı: “Zaman tükeniyor. Sıramda Emir, ölüm kapıda. Ben ise arkandayım... Emir’i kesmeden önce soracağım soruları o gün senden öğreneceğim. Zaten öldükten sonra istediklerim notta yazıyor. 17 gün sonra 09.30’da seni uyaracağım emin ol ve bil ki, o gün miden bulanabilir. Ama asla içeri girme, sen öyle şeylere dayanamazsın. Bekliyorum 20 Mart hayattaki son günümü. Kemiklerim kırılırcasına acı çekmek istiyorum.” B.K.’nın yazının sonuna ise gülmekten ağlayan emoji koyduğu tespit edildi.

SON 4 SAAT 29 DAKİKA

Zanlının telefonunda 20 Mart saat 02.11’de “Son 4 saat 29 dakika” yazılı bir not daha bulundu. Notun devamında “Ve intihar isteği daha da artıyor, psikolojim bozulmuş durumda. Ama en eğlenceli yeri katil olmam olacak. Hadi yarın bitirelim işi yeter artık di mi” ifadelerini kullanan B.K.’nın, 16 intihar yöntemini de not ettiği ortaya çıktı. Zanlının cinayet öncesi İ. ve E. adlı kızlara not gönderip sınıftan çıkmalarını istediği tespit edildi.

İddianamede okul yetkilileri hakkında da ‘görevi ihmal’den soruşturma açılması talep edildi. İlk duruşma, 12 Kasım’da Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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Anahtar Kelimeler:
Emir TaşKatil
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