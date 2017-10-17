Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106474
ALTIN
151.837
DOLAR
3.6582
STERLİN
4.8540
EURO
4.3050
17 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
17 Ekim Günlük Burç Yorumu
17 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
17 Ekim 2017 Alanya -...
Antibiyotikten 10 kat daha güçlü 3 malzemeli karışım!
Antibiyotikten 10 kat daha güçlü...
banner468

Liseli Helin cinayetinde şok detaylar! Hediye paketi...

Liseli Helin Palandöken’i (17) öldüren Mustafa Yetgin’in (21), cinayeti 2 gün içinde planladığı, internetten aldığı silahı ve bıçakları hediye paketi içinde sakladığı iddia edildi

Liseli Helin cinayetinde şok detaylar! Hediye paketi...

Liseli Helin Palandöken’i (17) öldüren Mustafa Yetgin’in (21), cinayeti 2 gün içinde planladığı, internetten aldığı silahı ve bıçakları hediye paketi içinde sakladığı iddia edildi

17 Ekim 2017 Salı 09:00
Liseli Helin cinayetinde şok detaylar! Hediye paketi...
banner404

İSTANBUL Pendik'te geçen cuma yaşanan Helin Palandöken (17) cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Eski sevgilisi Mustafa Yetgin tarafından okul çıkışında katledilen Palandöken'in kuzenleri, isimlerini gizli tutarak Sabah'a konuştu. Yetgin'in (21) silahı hediye paketinde götürdüğü ortaya çıktı. İşte Palandöken'in yakınlarının söyledikleri:
 
 Eskiden sevgililerdi ama o mesajı atmasına neden olan kişinin Mustafa olup olmadığından emin değildi. Emin olmadığı için öyle bir paylaşımda bulundu. Benimle de tanıştırdı 8-9 ay önce. Tanıştığım çocuğun böyle bir şey yapacağını hiç düşünmezdim. Helin de tahmin edemediği için olaylar buraya geldi. Biz anlayamıyoruz bu kadar kolay ruhsatsız silah sahibi olmayı. Bu silahları satanlar bu suçun ortağı. Bunların bir denetimi yok mu? Bir gün öncesinden sipariş etmiş ve almış. Helin'imizi öldürmesi iki gün sürdü.
 
BABASI HELİN'İ SAYIKLIYOR
 
Çocuk, savaş oyunlarına meraklıydı. Hatta ilişkileri olduğu dönem Helin 3-4 saat oyunların başında oturduğunu söylerdi. Ayrıldıktan sonra mesaj atarak rahatsız etmeye devam etti. Ben de arayıp uyardım. 3-5 ay aramadı. 6-7 aydır görüşmüyorlardı. Vurmadan bir gün önce Mustafa, Helin'i aramış ve haber yollamış. 'Gelsin hediyelerini alsın' diye. Bir kutunun içine hazırlamış. Silah ve bıçak koymuş. Her şeyi ayarlamış. Gitmemiş Helin. Zaten vurduğu gün arabada götürürken de silahı kutu içinde götürmüş. Araçta onunla beraber olan kişileri de kandırmış.
 
 Helin lise son sınıf öğrencisiydi. Bilgisayar bölümünde okuyordu. Aynı zamanda Tuzla Belediyesi'nde staj yapıyordu. Üniversite sınavlarına girerek, bölümüyle ilgili tasarım okumak istiyordu. Burada babası ve kız kardeşiyle yaşıyordu. Babası o gün Adana'da ağabeyinin torunu hastaydı, onu görmek için gitti. Babası hemen geri döndü. Şu an durumu çok kötü. Sadece Helin ile son zamanlarda yaptıkları konuşmaları sayıklıyor: "Olaydan bir gün önce odalarına gittim, kızımı öptüm. Kendinize iyi bakın dedim..." Daha önce kuzenimin düğününde 'En güzel ben olacağım baba' demişti. Söylediği güzel cümleleri tekrarlıyor.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Helin PalandökenMustafa Yetgin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yolcu otobüsü, kamyona çarptı; 1 ölü, 20 yaralı
Yolcu otobüsü, kamyona çarptı; 1 ölü, 20 yaralı
Cezaevi firarisi yakalandı
Cezaevi firarisi yakalandı
Annesine küfür ettiğini iddia ettiği kişiyi öldürdü
Annesine küfür ettiğini iddia ettiği kişiyi öldürdü

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim